الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

بسبب الإهمال في النظافة إحالة العاملين بالوحدة الاجتماعية ببلقاس خامس للتحقيق

جولة للتضامن بالدقهلية
جولة للتضامن بالدقهلية

 قامت اليوم الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بجولة ميدانية للإدارة بلقاس الاجتماعية لمتابعة سير العمل والانضباط بالوحدات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية شبه اليومية للإدارات والوحدات الاجتماعية لمتابعة سير العمل.

 وأعربت عن استيائها وعدم رضاها عن الصورة البصرية والإهمال في النظافة العامة داخل الوحدة، ووجهت إنذارا شديد اللهجة لمديرة الإدارة الاجتماعية بسرعة تلافي الملاحظات وسيتم المتابعة المستمرة.

 

كما عقدت اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات والأقسام بإدارة بلقاس الاجتماعية، لوضع آليات تطوير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تذليل جميع العقبات التي قد تواجه المواطنين 

 وشددت على ضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المواطنين، كما التقت بعدد من المواطنين ووجهت بإنهاء كافة طلباتهم على وجه السرعة ومراعاة الدقة، مؤكدة على أن المواطن هو محور اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى.

 تأتي هذه الجولات الميدانية استكمالا لسلسلة من المتابعات الدورية التي تنفذها مديرية تضامن الدقهلية لتعزيز التواصل بين العاملين والمديرية، وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية  فى مختلف مراكز  المحافظة.

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