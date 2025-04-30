توصية برلمانية بشأن تقييم منظومة النظافة في المحافظات

أوصت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، التخطيط، المالية، والتنمية المحلية، لتقييم منظومة النظافة، وبيان المشكلات التمويلية، ووضع حل لكافة المشكلات التي تعوق ملف النظافة على مستوى المحافظات.

مناقشة مشكلات منظومة النظافة في الإسكندرية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن مشكلات النظافة في الإسكندرية، بحضور الفريق المحافظ أحمد خالد.

تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا

وناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا، فضلًا عن توصيات اللجنة بشأن تقسيم الإسكندرية إلى 3 قطاعات، وأن يتولى النظافة عدة شركات.

التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي

وفي هذا الصدد أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه يجب التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت عقد نظافة مركزي بالمحافظة، بدعم من وزارة المالية، إلا أنه لم يستمر بنفس القدرات المالية، مما تسبب في وجود فجوة تمويلية.

فجوة تمويلية لحل مشكلات النظافة في الإسكندرية

وقال: التعامل مع ملف القمامة يحتاج إلى فكر اقتصادي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الفجوة التمويلية فيما يتعلق بملف القمامة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك مشكلة متعلقة بعمل النباشين، لذا تم عقد اجتماع معهم، من أجل دمجهم في المنظومة لحل المشكلة.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من غير المقبول لأي شركة في مجال النظافة، أن تتعامل مع النباشين وأنهم خارج المنظومة.

تضمين النباشين في عقود التشغيل بين شركات النظافة والمحافظات

وشدد النائب، على ضرورة تضمين النباشين في عقود التشغيل بين شركات النظافة، والمحافظات المختلفة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أكثر من شركة للعمل في ملف القمامة داخل الإسكندرية.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود أكثر من شركة في مجال النظافة يحقق التنافسية، ومن ثم تحقيق أفضل النتائج.

وأشار النائب، إلى أن حل أزمة النظافة في الإسكندرية من خلال دمج النباشين، وإعطاء عقود شركات النظافة القيمة الحقيقة لها، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تقسيم الإسكندرية إلى عقدين لتحقيق التنافسية.

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