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رياضة

موقف الثلاثي الشعبي، ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل مباريات الجولة الخامسة

ترتيب مجموعة الهبوط
ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية “مجموعة تفادي الهبوط” ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتشهد مجموعة الهبوط منافسة مثيرة للابتعاد عن مركزي الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الخامسة

1- زد 28 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 22 نقطة

4- طلائع الجيش 22 نقطة

5- سموحة 22 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- الاسماعيلي 19 نقطة

8- إنبي 18 نقطة

9- مودرن سبورت 15 نقطة

 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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