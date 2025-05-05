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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري، أسامة فيصل يتقاسم الصدارة مع ناصر منسي

أسامة فيصل
أسامة فيصل

ترتيب هدافي الدوري المصري، تقاسم ناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد إنتهاء الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للبطولة.

ونجح اللاعب ناصر منسي في تسجيل هدف التقدم للزمالك في مرمى البنك الأهلي بعد 30 ثانية فقط  ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأحرز أسامة فيصل هدف تعادل البنك الأهلي الأول في الدقيقة 71 من ضربة جزاء ليرفع رصيده للهدف العاشر متقاسما الصدارة مع ناصر منسي لاعب الزمالك.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الرابعة للتصفيات النهائية 

 1- ناصر منسي الزمالك 10 أهداف

1-  أسامة فيصل البنك الأهلي 10 أهداف 

2- إمام عاشور الأهلي 9 أهداف

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

3- شادي حسين زد 8 أهداف

3- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

3- ياو أنور البنك الأهلي 8 أهداف

4- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

4- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

4- صلاح محسن المصري 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف

5- إبراهيم عادل بيراميدز 6 أهداف 

نتائج الجولة الرابعة للتصفية النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري 

فاركو 3-2 بيراميدز 

الأهلي 5-0 حرس الحدود 

بتروجت 0-2 سيراميكا كليوباترا 

الزمالك 2-2 البنك الأهلي 

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