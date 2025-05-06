أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بحبس عامل متهم بالتعدي على طفل في مركز مغاغة شمال المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تفريغ كاميرات المنطقة، ومناقشة الشهود بالمنطقة المذكورة، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على عامل متهم بالتعدي على طفل في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس عامل متهم بالتعد على طفل بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام عامل بالتعدي على طفل في مركز مغاغة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ. وتبين قيام عامل يعمل مبلط سيراميك بالتعدي على طفل داخل منزل مهجور، وتم تحرير محضر بالواقعة ـ وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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