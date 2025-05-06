منتخب القاهرة يهزم بكين في دورة طوكيو الدولية الودية للناشئين 2025

اختتم منتخب القاهرة تحت 14 سنة مشاركته في بطولة طوكيو الدولية الودية للناشئين 2025 بفوز مستحق على فريق بكين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات تحديد الترتيب العام للبطولة، على ملاعب مركز J-VILLAGE الرياضي باليابان.



ويعد الفوز في ختام البطولة تتويجًا للأداء المميز الذي ظهر به منتخب القاهرة مواليد 2011 خلال مشاركته، وتجربة دولية مهمة أضافت الكثير إلى اللاعبين فنيًا وذهنيًا، وأسهمت في تعزيز روح الانتماء والقدرة على المنافسة في المحافل العالمية.



وقدم لاعبو منتخب القاهرة 2011 أداءً قويًا خلال المباراة، ترجموه إلى هدف الفوز الذي أكد جدارتهم وتحسن مستواهم الفني على مدار البطولة، ليختتم الفريق مشواره الدولي بنتيجة إيجابية تعكس حجم الجهد المبذول من الجميع طوال فترة المنافسات.



وكان المنتخب استهل مشاركته في البطولة بفوز كبير على فريق فوكوشيما 5-0، ثم تعادل مثير مع فريق FC طوكيو 1-1، وخاض مواجهات تنافسية قوية أمام فرق من مختلف دول العالم، أظهر خلالها اللاعبون التزامًا تكتيكيًا وروحًا قتالية عالية، مدعومين برعاية د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتحت قيادة ومتابعة د. أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ورئيس البعثة والكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة.

بعثة منتخب القاهرة



وتضم بعثة المنتخب إلى اليابان، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة رئيسا للبعثة ومحمد رجب مديرا فنيا وأيمن حسان المدير الإداري للمنتخب و17 لاعبا وهم عمر طارق وسليم عمرو وآدم عادل وكريم محمد وإسماعيل محمد وباسل سامح وإبراهيم أمير وسليم حسام وأدهم تامر وهشام خالد وفهد محمد ومهاب يسري ومهند عبدالحميد وأحمد محمود ومعاذ على ويوسف السيد وياسين هادي.

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