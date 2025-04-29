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رياضة

محافظ القاهرة يستقبل منتخب الناشئين المشارك في دورة طوكيو الدولية 2025

محافظ القاهرة يستقبل
محافظ القاهرة يستقبل منتخب 2011

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، منتخب القاهرة من مواليد 2011 المسافر للمشاركة فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم والمقرر إقامتها بمقاطعة فوكوشيما باليابان خلال الفترة من ٢ مايو حتى ٧ مايو المقبل.

وأعرب محافظ القاهرة خلال اللقاء عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة خاصة مع المشاركات الناجحة للمنتخب على مدار السنوات الماضية مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كافة الرياضات.

شهد اللقاء وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور أحمد عبدالوكيل، الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي ل منطقة القاهرة لكرة القدم، الكابتن ماهر همام  المدير الفني لمنطقة القاهرة، والكابتن أيمن حسان المدير الادارى للمنتخب  وأحمد السيد إداري المنتخب، والكابتن محمد رجب المدير الفني للمنتخب، والكابتن عمرو الحسيني مدرب والكابتن مصطفى مسعد مدرب حراس المرمى والدكتور أحمد طلعت طبيب المنتخب والكابتن هاني سعيد عضو لجنة مسابقات القاهرة والكابتن محمد مجدي فرع القاهرة  وعدد من قيادات المحافظة.


وتضم بعثة المنتخب الي اليابان،  الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة  رئيسا للبعثة ومحمد رجب مديرا فنيا وأيمن حسان المدير الإداري للمنتخب  و17 لاعبا وهم عمر طارق وسليم عمرو وآدم عادل وكريم محمد وإسماعيل محمد وباسل سامح وإبراهيم أمير وسليم حسام وأدهم تامر وهشام خالد وفهد محمد ومهاب يسري ومهند عبدالحميد وأحمد محمود ومعاذ على ويوسف السيد وياسين هادي.

وبطولة هذا العام هي النسخة الثانية عشر من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015.

 

وتولي منطقة القاهرة لكرة القدم  اهتماما كبيرا بمنتخبات المنطقة لإفراز عناصر مميزة لمنتخبات مصر للناشئين.

منتخب القاهرة شارك في الدورة الدولية الودية لعواصم المحافظات 11 مرة سابقة وحقق منتخب القاهرة عام 2015 المركز الأول والميدالية الذهبية تحت قيادة ياسر محمدين مدير فني وحازم فرج مدرب حراس المرمى "مواليد 2001".

كما حقق منتخب القاهرة الميدالية الفضية والبرونزية في أكثر من مناسبة، وشهد مايو 2019 تتويج منتخب القاهرة مواليد 2005 بالميدالية البرونزية تحت قيادة علاء عبده مديرا فنيا.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة منتخب القاهرة بطولة طوكيو الدولية فوكوشيما

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