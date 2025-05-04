منتخب القاهرة يفوز بخماسية نظيفة على فوكوشيما في بطولة طوكيو الدولية

حقق منتخب القاهرة تحت 14 سنة، اليوم الأحد، فوزا كبيرا على منتخب فوكوشيما 5-0 في افتتاح مشواره في النسخة الثانية عشرة من بطولة طوكيو الدولية للناشئين.

وأقيمت المباراة على ملاعب J-VILLAGE بمحافظة فوكوشيما اليابانية، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة التي تضم 12 فريقًا، من بينهم 4 فرق دولية، وتهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الشباب.

فريق القاهرة يشارك ممثلًا عن مصر ضمن 12 فريقًا من مختلف دول العالم

ويشارك فريق القاهرة ممثلًا عن جمهورية مصر العربية ضمن 12 فريقًا من مختلف دول العالم، في النسخة الخامسة عشرة من البطولة التي تُنظمها حكومة طوكيو بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم.

وكانت بعثة منتخب القاهرة مواليد ٢٠١١ المشاركة ببطولة طوكيو الدولية مايو ٢٠٢٥ غادرت مطار القاهرة في رحلتها إلى اليابان في تمام الثامنة مساء مساء الخميس الماضي.

وتضم بعثة المنتخب إلى اليابان: الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة رئيسا للبعثة، ومحمد رجب مديرا فنيا وأيمن حسان المدير الإداري للمنتخب، و17 لاعبا وهم: عمر طارق وسليم عمرو وآدم عادل وكريم محمد وإسماعيل محمد وباسل سامح وإبراهيم أمير وسليم حسام وأدهم تامر وهشام خالد وفهد محمد ومهاب يسري ومهند عبدالحميد وأحمد محمود ومعاذ على ويوسف السيد وياسين هادي.

وتولي منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة الكابتن محمد حشيش اهتماما كبيرا بمنتخبات المنطقة لإفراز عناصر مميزة لمنتخبات مصر للناشئين.

وبطولة هذا العام هى النسخة الثانية عشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015.

منتخب القاهرة شارك في الدورة الدولية الودية لعواصم المحافظات 11 مرة سابقة، وحقق عام 2015 المركز الأول والميدالية الذهبية.

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