وزير البترول يبحث مع مجموعة موانئ أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد مطاوع الرئيس الإقليمى لمجموعة "موانئ أبوظبى" الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والوفد المرافق، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج والمهندس خالد البدري رئيس الإدارة المركزية

فرص واعدة تساعد على الاستثمار بقطاع البترول المصري

وفى بداية اللقاء، قدم المهندس كريم بدوي التهنئة لوفد مجموعة "موانئ أبوظبي" على توقيع اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى شهدها مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واوضح بدوى ان قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة فى ضوء المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي، والتى تفتح الآفاق لزيادة التعاون يين الجانبين خلال الفترة القادمة سواء فى الانشطة البترولية او التعدينية او البنية الأساسية، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها مجموعة موانئ ابوظبي فى انشطة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية لتساهم بفاعلية فى الاستغلال الامثل لموقع مصر الاستراتيجي والمقومات التى تمتلكها من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات وشبكات خطوط انابيب بترول وغاز ومستودعات استراتيجية ومصانع أسالة الغاز في ادكو ودمياط، والتى تدعم مكانة مصر كمركز اقليمى للطاقة فى المنطقة وزيادة التعاون الإقليمي وتكوين شراكات استراتيجية تحقق مصالح الجميع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كالهيدروجين والامونيا الخضراء والتي تشهد تعاون مع شركات عالمية لتنفيذها على ارض مصر.

ومن جانبه، وجه الرئيس الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي الشكر للمهندس كريم بدوى على الدعوة لهذا اللقاء، مشيدا بالمحاور الست لاستراتيجية الوزارة والتى تشمل أنشطة متنوعة ليست ببعيدة عن خطط واستراتيجية عمل المجموعة التى تضع الأولوية لمصر في استثماراتها، موجهًا الدعوة للمهندس كريم بدوي لزيارة محطات ومنشآت مجموعة موانئ أبوظبي للاطلاع على منظومة العمل والتكنولوجيات التى تدار بها تلك المنشآت والتي يمكن تكررها على أرض مصر.

ورشة عمل مصرية إماراتية لدراسة المشروع

واتفق الجانبان على عقد ورش عمل مشتركة لدراسة المشروعات التي يمكن العمل عليها ووضع رؤي وآليات لتنفيذها أ خلال الفترة المقبلة، ووجه المهندس كريم بدوى الدعوة لوفد مجموعة موانئ أبوظبي لحضور منتدى مصر للتعدين خلال يوليو المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري.

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