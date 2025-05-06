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رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

إنتر ميلان وبرشلونة
إنتر ميلان وبرشلونة

يحل فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء أمام إنتر ميلان، بقيادة سيموني إنزاجي، في ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة إنتر ميلان وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد برشلونة


تذاع مباراة إنتر ميلان أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

حكم مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

واختير البولندي سيمون مارتشينياك حكما لمباراة إنتر وبرشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويدير مارتشينياك (44 عاما) مباريات دوري الأبطال منذ 11 موسما على التوالي.

وخلال هذه الفترة قاد الحكم الشهير 5 مباريات للفريق الكتالوني حقق فيها انتصارا وحيدا وتعادلين وهزيمتين.

ومن بين هذه المباريات الخمس، كانت هناك 2 أمام النيراتزوري بدور المجموعات، الأولى كانت في السادس من نوفمبر عام 2018 في جوسيبي مياتزا وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، والثانية في الـ12 من أكتوبر عام 2022 في (كامب نو) وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضا (3-3).


وسيعاون مارتشينياك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء كل من مواطنيه توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك كحكمين مساعدين، وباول راشكوفسكي حكما رابعا وفي تقنية الـVAR كل من الهولنديين دينيس هيجلر وبول فان بويكيل.

وكان برشلونة التقي مع إنتر ميلان علي ملعب الأخير 8 مرات، فاز برشلونة في مباراتين، مقابل فوزين لإنتر، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

 

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "مونتجويك"، انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

 

وتأهل نادي برشلونة إلى هذا الدور بعد عبور عقبة بوروسيا دورتموند الألماني، أما إنتر فاستطاع إقصاء بايرن ميونخ.
 

ويلتقي المتأهل من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وحقق برشلونة فوزًا في مباراته السابقة بالدوري الإسباني على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، وإنتر ميلان فاز على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في الدوري الإيطالي.

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