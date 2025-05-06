إنتر ميلان وبرشلونة يتصارعان على بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا.. الأفاعي يتسلح بالملعب والجمهور في مواجهة الإياب.. وسجل مميز للثنائي بالبطولة القارية

تستعد مدينة ميلانو لاستضافة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين إنتر وبرشلونة مساء اليوم الثلاثاء لحسم هوية المتأهل الأول إلى النهائي المرتقب في ميونخ، يوم 31 مايو الجاري.

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا المعروف باسم سان سيرو، العاشرة مساء اليوم الثلاثاء مباراة الإنتر أمام برشلونة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

إنتر تعادل مع برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بنتيجة 3-3 في ملعب الأخير الأسبوع الماضي.

ويملك برشلونة وإنتر سجلًا حافلًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ توج الفريق الكتالوني باللقب خمس مرات، بينما حقق "النيراتزوري" اللقب ثلاث مرات.

وتفوق إنتر في آخر مواجهة بين الطرفين في نصف نهائي دوري الأبطال، قبل نسخة 2025، عندما أحرز الفريق الإيطالي لقب 2010، ومع أفضلية الأرض في ملعب سان سيرو، تملك تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي أفضلية نسبية على متصدر الدوري الإسباني، خصوصا وأن برشلونة خسر آخر أربع مباريات خارج ملعبه في نصف النهائي وفاز مرتين فقط في 15 مباراة.

ورغم تلك الأرقام أثبت برشلونة قدرته على الفوز خارج أرضه عام 2025 إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة منذ بداية هذا العام وكانت أمام بوروسيا دورتموند.

وتأهل برشلونة تاريخيا في 7 من أصل 14 مواجهة أوروبية عندما تعادل ذهابًا على أرضه، كان آخرها أمام جالطة سراي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي موسم 2021-2022.

أما في دوري الأبطال، فيعود آخر مثال مشابه إلى نصف نهائي موسم 2008-2009، حين تعادل سلبيًا مع تشيلسي في "كامب نو"، قبل أن يخطف التأهل بهدف إنييستا في الدقيقة الأخيرة على ملعب "ستامفورد بريدج"، ويتوج باللقب على حساب مانشستر يونايتد.



وفي المقابل، ودع إنتر ميلان الملقب بالأفاعي، بطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات بعد تعادله خارج أرضه ذهابًا، لكنه تجاوز 15 من أصل 21 مواجهة إقصائية أوروبية.

وعلى ملعب "جوسيبي مياتزا"، لم يخسر الإنتر بقيادة المدرب سيموني إنزاجي أي مباراة هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث حققوا 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا كان أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي.

إيرادات ضخمة تنتظر انتر ميلان

وعلي صعيد آخر كشف تقرير صحفي إيطالي عن الإيرادات التي سيحصل عليها إنتر ميلان، من وراء تجاوز عقبة برشلونة وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إنتر في حال وصوله للنهائي، ستتجاوز إيراداته 130 مليون يورو، دون احتساب إيرادات التذاكر التي يتم بيعها لمبارياته.وأضافت أن إنتر ميلان حقق بالفعل 115.17 مليون يورو من دوري الأبطال حتى الآن، في رقم لم يسبق لأي فريق إيطالي، وضعه في خزائنه من البطولة القارية.



وأشارت التقارير إلى أن الوصول للنهائي يعني إضافة 18.5 مليون يورو، مما يعني رفع الرقم إلى 133.67 مليون يورو.ونوهت الصحيفة أن هذه المبالغ ستسمح لإنتر ميلان بإغلاق الميزانية في 30 يونيو القادم في وضع جيد، ولم يحدث خلال السنوات الماضية.



حكم مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

واختير البولندي سيمون مارتشينياك حكما لمباراة إنتر وبرشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويدير مارتشينياك (44 عاما) مباريات دوري الأبطال منذ 11 موسما على التوالي.

وخلال هذه الفترة قاد الحكم الشهير 5 مباريات للفريق الكتالوني حقق فيها انتصارا وحيدا وتعادلين وهزيمتين.

ومن بين هذه المباريات الخمس، كانت هناك 2 أمام النيراتزوري بدور المجموعات، الأولى كانت في السادس من نوفمبر عام 2018 في جوسيبي مياتزا وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، والثانية في الـ12 من أكتوبر عام 2022 في (كامب نو) وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضا (3-3).



وسيعاون مارتشينياك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء كل من مواطنيه توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك كحكمين مساعدين، وباول راشكوفسكي حكما رابعا وفي تقنية الـVAR كل من الهولنديين دينيس هيجلر وبول فان بويكيل.

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