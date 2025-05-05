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رياضة

دوري أبطال أوروبا، نبأ سار في إنتر ميلان قبل مواجهة برشلونة

انتر ميلان وبرشلونة
انتر ميلان وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية أن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، حصل على دفعة قوية قبل مواجهة برشلونة، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، بات على أعتاب التعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة، وسيكون جاهزا لمواجهة برشلونة.

وبدا أن لاوتارو كان يعاني في نهاية الشوط الأول في مباراة الذهاب في برشلونة، ثم لم يعد للمشاركة في الشوط الثاني، حيث تم استبداله باللاعب مهدي طارمي بين الشوطين.

 

وكان المهاجم الأرجنتيني تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الضامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاوتارو سيشارك في جزء كبير من حصة إنتر التدريبية، اليوم الإثنين، وسيحظى بفرصة أخرى للتدريب مع الفريق، صباح الغد.

وأوضحت أن لاوتارو لن يكون فقط متاحا لدى إنزاجي في مباراة الثلاثاء، بل إن فرصه في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية، تزداد بشكل كبير.

إنتر ميلان وبرشلونة

يذكر أن مباراة الذهاب بين إنتر ميلان وبرشلونة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

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