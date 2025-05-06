خطوات اقتناء سيارات مرسيدس GLE بالتقسيط

سيارات مرسيدس، أصبح اقتناء سيارات مرسيدس أمر ميسر لكثير من المصريين خاصة فئة الشباب، بعد تقديم العديد من العروض علي التقسيط لاقتناء واحدة من أهم العلامات الألمانية وهي سيارات مرسيدس جي.



حيث وفر أحد موزعي علامة مرسيدس في السوق المصري عن عروض في الفترة الحالية عند شراء سيارات مرسيدس GLE الجديدة كليًّا، والتي يتم تقديمها في الفترة الأخيرة.



عرض شراء سيارات مرسيدس GLE الجديدة بالتقسيط :

20% مقدم علي السيارة.

تقسيط حتى 5 سنوات.





مواصفات محركات سيارات مرسيدس GLE الجديدة

وتتميز السيارة بقوة اجمالية تصل الي 381 حصان وتتسع الي 7 مقاعد مع سعة تخزين تصل إلى 630 لترًا وتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 5.6 ثانية. كما تطلق السيارة عزم دوران 500 نيوتن متر وتبلغ سعة المحرك 3000 سي سي مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات.





وتعتمد السيارة علي عجلات ألومنيوم 22 بوصة خفيفة الوزن مع سقف بانورامي وإضاءة محيطية مع خامات داخلية عالية الجودة وعجلة قيادة ثلاثية الأضلاع متعددة المهام وأحدث نظم ترفيه MBUX.

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