رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

احتفلت النجمة ريهانا، ببراءة حبيبها آيساب روكي من تهمة إطلاق النار، على مغني الراب تيريل إيفرون، عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام.

وكتبت ريهانا، عبر خاصية الاستوري، قائلة:"المجد لله وحده.. أشكر الله وأتواضع أمام رحمته".

براءة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار علي تيريل إيفرون

قضت محكمة لوس أنجلوس، منذ ساعات ببراءة مغني الراب آيساب روكي، من تهمة الاعتداء الجنائي بسلاح ناري نصف آلي على مغني الراب تيريل إيفرون، خلال مواجهة حادة، وقعت في نوفمبر 2021.

A$AP Rocky jumps into the gallery and embraces Rihanna in an emotional moment following the reading of his Not Guilty verdict. pic.twitter.com/2vxTwINyyB — XXL Magazine (@XXL) February 19, 2025

وحرصت النجمة ريهانا، علي حضور جلسة محاكمة صديقها، ووالد طفليها، آيساب روكي، لتظهر دعمها له، فيما هرع آيساب روكي، لاحتضان ريهانا، لحظة سماعه خبر براءته، وهو ما خلف حاله من الهرج والمرج في قاعة المحكمة استمرت لثواني معدودة.

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