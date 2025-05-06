محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير حديقة مستشفى جمال عبد الناصر

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير حديقة مستشفى جمال عبد الناصر، وذلك ضمن إستراتيجية المحافظة لتوسيع الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة البيئية والبصرية بالمدينة.

جاء ذلك بحضور كل من نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد ورئيس حي وسط والشركة المنفذه.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة طموحة تتبناها المحافظة لتأهيل وتجميل الميادين والحدائق العامة، وتحويلها إلى واجهات حضارية متميزة تعكس الطابع الجمالي لعروس البحر الأبيض المتوسط، وتُعزز من جاذبيتها أمام الزوار والمقيمين على حد سواء.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال الافتتاح أن ما يُنفذ على أرض الواقع من مشروعات لتطوير وتنسيق الميادين والحدائق يعكس التزامًا واضحًا بإعادة تشكيل هوية بصرية راقية للمدينة، تتكامل مع الأبعاد البيئية والمعمارية، من خلال التوسع في المساحات الخضراء، وزراعة الأشجار، واستخدام عناصر الإضاءة والتنسيق الحضري الحديث.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تمثل جزءًا من رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية، ورفع مستوى الخدمات العامة، بما يواكب مكانة الإسكندرية التاريخية والثقافية كواحدة من أبرز المدن الساحلية في منطقة البحر المتوسط.

جدير بالذكر؛ أن هذا المشروع يأتي بالتزامن مع تنفيذ محافظة الإسكندرية إستراتيجية متعددة المراحل لتطوير عدد من المناطق المزدحمة بهدف الحد من الاختناقات والتكدسات المرورية، واستكمالًا لسلسلة من المشروعات المرورية لتطوير الميادين لتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة، والتي بدأت بمشروع تطوير واستعادة التصميم القديم لميدان ساعة الزهور، وجارٍ الانتهاء من مشروع تطوير ميدان الغزالتين والابراهيمية.

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