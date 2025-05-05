رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة التكلفة الرسمية وإجراءات استخراج ترخيص الكلاب لعام 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم تربية الحيوانات الأليفة وضمان سلامتها وسلامة المجتمع.

ووفق المنشور الصادر عن المديرية بتاريخ 4 مايو 2025، فإن تكلفة ترخيص الكلب تشمل الآتي:

النمرة المعدنية: 50.8 جنيهًا

لقاح السعار: 50 جنيهًا

الكشف الطبي: 25 جنيهًا

دمغة شهيد: 5 جنيه

الإجمالي: 130.80 جنيهًا مصريًا فقط.



كما أوضحت المديرية أنه يتم إضافة تكلفة البطاقة الصحية للحيوان وقيمتها 3 جنيهات في حالة عدم وجود بطاقة سابقة لدى الكلب، وذلك طبقًا للتعليمات الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

إجراءات ترخيص الكلب 2025

وتتضمن خطوات ترخيص الكلاب ما يلي:

1. حضور مالك الكلب أو من ينوب عنه شخصيًا إلى الوحدات البيطرية التابعة.

2. تقديم بطاقة الرقم القومي وصورة منها، بالإضافة إلى ورقة الترخيص وبيانات الكلب (النوع، الجنس، اللون).

3. إجراء الكشف البيطري اللازم والتحصين ضد مرض السعار.

4. تسليم النمرة المعدنية الخاصة بالكلب بعد سداد الرسوم.

وأكدت المديرية أن كل كلب يُقيد في سجل خاص برقم مسلسل مع كافة بياناته، لضمان سهولة المتابعة والرقابة من قبل الطب البيطري، والحد من انتشار الأمراض المشتركة.

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