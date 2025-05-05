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رياضة

ميلان يفوز على جنوى 1/2 في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

فاز فريق ميلان علي نظيره جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

وسجل هدفي ميلان كل من رفائيل لياو في الدقيقة 76 ومورتن لاعب جنوي بالخطاء في مرماه بالدقيقة 77.

وجاء هدف جنوي عن طريق فيتينيا في الدقيقة 61. 

 

تشكيل ميلان ضد جنوى 

"ماينان؛ توموري، جابيا، بافلوفيتش؛ خيمينيز، رايندرز، فوفانا، ثيو هيرنانديز؛ بوليسيتش، لوفتوس تشيك؛ يوفيتش".

تشكيل جنوى ضد ميلان 

"نيكولا ليالي؛ سابيلي، دي وينتر، فاسكيز، مارتن؛ ماسيني، فريندروب؛ نورتون كوفي، ميسياس، ثورسبي؛ بينامونتي".

 

ترتيب ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق ميلان  المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما ياتي جنوى فيأتي في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة.

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ميلان جنوى الدوري الإيطالي

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