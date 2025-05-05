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اقتصاد

صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأسبوع الجاري

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

موافقة صندوق النقد على قرض مصر

 وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في مارس الماضي عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى  1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).


صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر

كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

 وقال الصندوق حينها إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.

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