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رياضة

نهائي مبكر، السنغال في مواجهة قوية أمام غانا بـ أمم إفريقيا للشباب

منتخب السنغال للشباب،فيتو
منتخب السنغال للشباب،فيتو

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، يلتقي منتخب غانا في مباراة قوية أمام  السنغال، اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وكان المنتخب السنغالي مرشحًا فوق العادة لتحقيق فوز مريح في الجولة الأولى على حساب أفريقيا الوسطى كونه بطل النسخة السابقة ويضم عددا غير قليل من المحترفين، لكنه سقط في فخ التعادل، وباتت "أشبال التيرانجا" بقيادة المدرب الطموح سيرين ساليو ضياء وموهوب الوسط شيخ تيام صاحب الهدف الوحيد في اللقاء الأول، باتا أمام خيار وحيد هو الفوز حتى لا يدخلوا في حسابات معقدة من أجل التأهل لربع النهائي في المواجهة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية مساء الخميس المقبل على ملعب السويس الجديد.

أما المنتخب الغاني الذي توج باللقب في 4 مناسبات فقد اكتفى هو الآخر بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بفضل الهدف الذي أحرزه مهاجمه الواعد ميسباو عزيز، ويأمل اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية تضاعف من حظوظه في بلوغ ربع النهائي قبل المواجهة الأخيرة الخميس القادم أيضًا أمام منتخب أفريقيا الوسطى على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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