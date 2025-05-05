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رياضة

احتدام صراع الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 34

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الإثنين، عن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 34

1- وادي دجلة 71 نقطة

2- المقاولون العرب 70 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 67 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 64 نقطة

5- أسوان 53 نقطة

6- السكة الحديد  52 نقطة

7- القناة 48 نقطة

8- وي 45 نقطة

9- بلدية المحلة 44 نقطة

10- بروكسي 43 نقطة

11- الترسانة  42 نقطة

12- بترول أسيوط 41 نقطة

13- المنصورة 37 نقطة

14- الداخلية 37 نقطة

15- طنطا 34 نقطة

16- راية 34 نقطة

17- لافيينا 31 نقطة

18- ديروط 30 نقطة

19- منتخب السويس 29 نقطة

20- سبورتنج 27 نقطة

نتائج مباريات الجولة 34 من دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد بلدية المحلة 1-0

لافيينا ضد المقاولون العرب 2-3 

راية ضد أسوان 1-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد وي 3-0 

دجلة ضد ديروط 2-1

القناة ضد الداخلية 1ـ1 

الترسانة ضد سبورتنج 1ـ2

بروكسي ضد المنصورة 1ـ2 

طنطا ضد منتخب السويس 2ـ0 

السكة الحديد ضد بترول أسيوط 1ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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وادي دجلة دوري المحترفين دوري القسم الثاني بلدية المحلة المقاولون العرب

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