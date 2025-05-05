الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

تنفيذ حملة موسعة لتحقيق الانضباط بشوارع دمياط

حملة متكاملة استهدفت
حملة متكاملة استهدفت عددًا من المناطق بدمياط، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة الأستاذ سمير عتريس، حملة متكاملة استهدفت عددًا من المناطق بالأعصر وعزبة اللحم وشطا وحى ثالث، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تحقيق الانضباط وضبط منظومة العمل بكافة الملفات داخل المدينة.

حملة متكاملة استهدفت عددًا من المناطق بدمياط
حملة متكاملة استهدفت عددًا من المناطق بدمياط

تكثيف أعمال النظافة ومراجعة تراخيص المحال

كثفت الحملة جهودها في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع، مع مراجعة تراخيص المحال التجارية، وتحرير إنذارات للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها القانونية.

مراجعة منظومة الإعلانات وتحصيل الإيرادات

تابعت الحملة الالتزام باشتراطات منظومة الإعلانات، وجرى تحصيل الرسوم المستحقة، في إطار ضبط الإيرادات وتطبيق اللوائح المنظمة.

 

رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات البيئية

قامت الفرق المشاركة في الحملة برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، إلى جانب تحرير محاضر للمخالفين، وخاصة المحال التي لم تلتزم بوضع صناديق قمامة وفقًا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي.

 

توجيهات باستمرار الحملات وتوسيع نطاقها

وأكد "الشهابي" أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري، وستُنفذ في جميع مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على المظهر الحضاري لدمياط.

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