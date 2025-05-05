الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من مصر للطيران للمسافرين بخصوص رحلة بورسودان

مصر للطيران
مصر للطيران

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، إلغاء رحلتها رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة بورسودان غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 لحين استقرار الأوضاع، وذلك تزامنا مع اشتعال الأحداث والاضطرابات بمدينة بورسودان.

وطالبت الشركة الوطنية مصر للطيران عملائها المسافرين علي الرحلة بضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو الوكيل السياحي.

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الشركة الوطنية مصر للطيران مصر للطيران مدينة بورسودان مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة

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