مطار القاهرة يسجل زيادة 12% في أعداد الركاب و8% بإجمالي الرحلات خلال أبريل

شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة الطيران والركاب خلال أبريل ٢٠٢٥ بالمقارنة بنفس الشهر لعام ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,621,640 وإجمالي عدد الرحلات 18,966.

حركة التشغيل بمطار القاهرة خلال شهر أبريل

وسجل عدد المسافرين 1,283,400 على متن 9,470 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 8 % في إجمالي عدد الرحلات و12 % في إجمالي عدد المسافرين

بينما بلغ عدد الركاب القادمين 1,338,240 على متن 9,496 رحلة جوية بنسبة نمو 7 % في رحلات الوصول و8 % في عدد ركاب الوصول عن نفس الفترة من شهر أبريل 2024 وذلك في إطار الجهود المستمره لتعزيز الخدمات المقدمه وتعزيز شبكة الربط الجوي.

استعدادات مطار القاهرة الدولي لتفويج رحلات الحج

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة ارتفاعا في الحركة الركابية والجوية خلال الفترة القادمة، مع زيادة الإقبال على السفر بالتزامن مع قرب موسم الحج.

وتعكس هذه الأرقام النجاح المتواصل الذي يحققه مطار القاهرة الدولي في استقطاب مزيد من الحركة الجوية، إلى جانب تحسين تجربة السفر للمسافرين من خلال تطوير البنية التحتية وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا.

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