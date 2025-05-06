مسلسل آسر الحلقة 26، رامي ينشر اعتراف مجد له في مقال صحفي

دارت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل آسر، حول عزت الذي تمكن من القبض على الخال، ثم يُبلغ صديقه آسر بالأمر ويدعوه ليشهد لحظة الانتقام كوسيلة تهديد غير مباشرة لآسر.

عند وصول آسر، يُفاجأ بالمشهد، وتزداد صدمته حين يوجه عزت المسدس نحو رأس الخال ويطلب من آسر إصدار الأمر بقتله لاختبار موقفه الحقيقي، يصدر آسر الأمر، لكن عزت يتراجع في اللحظة الأخيرة.

فجأة، ينقلب الخال على الجميع ويكشف أن جميع الرجال الموجودين مع عزت هم في الواقع من أتباعه، ليخرج من بينهم بثقة وسط رجاله، وأثناء هذا يستوعب جابر وآسر ما يفعله الخال فاتخذا صف عزت لإيهامه أنهما معه.

وأثناء حلمه وبعدما يستيقظ يرى عزت شبح مجد ويطلق عليه الرصاص ليتيقن من موته، ويأتي جابر ليطمئن عليه ويضع له ميكروفونًا خفيًّا في منزله، ليتمكن آسر من مراقبة كل ما يقوله.

وفي تطور متزامن، يدخل راغب غرفته ليكتشف سرقة القرص الصلب الذي يحتوي على دليل إدانة عزت، وهو الدليل الذي كان يحتفظ به لحماية أسرته، تتطور الأمور عندما تهدده حياة بسكين، بينما يُكتشف أن جاد قد هرب من المنزل.

يلاحقه الجميع، ويصل راغب ليجد جاد واقفًا أمام موقد مشتعل، ممسكًا بالقرص الصلب ويحرقه بتشجيع من حياة، يُصاب راغب بالصدمة ويحاول إنقاذ الدليل، لكن دون جدوى، وتنتهي اللحظة بعناق بين الشخصيات، ثم ينكشف أن ما تم حرقه لم يكن سوى الهيكل الخارجي، وأن جاد سلم القرص الحقيقي لغازي والد حياة الذي أوهم جاد أن يفعل ذلك لحماية أسرته من الانفصال.

في جانب آخر، تتأزم علاقة آسر بناي، إذ يشعر بالشفقة نحوها ويكشف لفيصل أنه لا يرغب في كسر قلبها، فأخرجها من اللعبة، وفي الوقت ذاته، يواصل مخططه الخفي تجاه حياة.

وتنتهي الحلقة بمشهد غامض، حيث يسير والدا مجد في السوق ليكتشف الأب أن ابنه رامي كتب مقالًا في الجريدة التي يعمل بها، يتهم فيه شقيقه مجد بأنه مجرم، مستندًا إلى رسالة أرسلها مجد له، ما يصيب الأب بانهيار شديد.

تفاصيل مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ويتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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