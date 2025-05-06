32.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 32.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.803 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.379 مليون ورقة منفذة على 117 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 15.14 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 84.86 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، وثبت مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع وأول تعاملات شهر مايو، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون

وعلى جانب آخر أعلنت البورصة المصرية أنه تم تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون، بكمية 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري للشهادة الواحدة.

جدير بالذكر أن الشهادة الواحدة تعادل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات كانت أولها بتاريخ 13-أغسطس-2024 ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه عدد ست عمليات بكمية إجمالية 5500 شهادة.

ريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة

يأتي ذلك استمرارا لريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة، والذي بدأ منذ عام 2010 بإطلاق مؤشر الاستدامة، تلاه انضمام البورصة المصرية لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، والانضمام إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014، كما ترأس البورصة المصرية لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018، وكذا إصدار البورصة المصرية الدليل الاسترشادي لإعداد التقارير حول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للشركات المقيدة ومتابعة إصدار الشركات المقيدة لتلك التقارير، وصولا للإعلان في ديسمبر 2023 عن جاهزية البورصة المصرية بنظام التداول للتعاملات على شهادات الكربون.

استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي

وفي خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في أسواق التمويل المستدام، واستمرارا للتنسيق والتعاون الدائمين بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتساقًا مع جهود الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات مصدر الطاقة أداة مالية قابلة للتداول، فقد قامت البورصة المصرية بتعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي ليعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق بإتاحة التعامل علي شهادات مصدر الطاقة، ويعكس أيضا توجهًا نحو امتداد جغرافي أوسع للسوق يبني على محيطه الأفريقي لينفتح على الأسواق العالمية.

وتم تعديل اسم السوق ليصبح "بورصة المناخ المصرية" Egyptian Climate Exchange - EGCX، والتي تطمح لأن تكون جسرًا فعّالًا بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول والمستدام، بما يعزز من فرص التعاون الدولي، ويُرسّخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة على مستوى العالم.

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