تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% عند مستوى 32275 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 40296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% عند مستوى 14472 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 9575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 12993 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% عند مستوى 3352 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع وأول تعاملات شهر مايو، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

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