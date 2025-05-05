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رياضة

كأس إفريقيا للشباب، غانا تتقدم على السنغال في الشوط الأول

السنغال
السنغال

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، يتقدم منتخب غانا على نظيره منتخب السنغال، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

 

تشكيل غانا ضد السنغال

واختار ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا للشباب التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء نظيره السنغالي.

وقد جاء التشكيل على النحو التالي: جديوس أسياكو (1) - جوزيف أوبوكو (12) – أوفوري مكارثي (3) - داكوستا أنتوي (4) - أرون إسيل (14) - إيمانويل منساه (7) – فينين مارفو (17) – جيري أفري (11) – عبد العزيز عيسى (10) - موسيباو عزيز (19) – لورد أفريفيا (9).

تشكيل السنغال ضد غانا  

أما سيرين ساليو ضياء المدير الفني لمنتخب السنغال للشباب فقد قرر البدء بتشكيل يضم:

 محمد سيسيكو (16) – عثمان كوناتي (3) - إبراهيما ديالو (17) – سيرين ضيوف (4) - بيير ديورفال (14) – لاسانا تراوري (12) - يحيى ديمي (7) –– بابي ديونج (6) – شيخ تيام (8) – مامي فايي (22) - إبراهيم ديينج (9).

الثنائي الغرب أفريقي الكبير يبحث عن فوزه الأول في هذه النسخة خلال تلك المباراة بعد أن اكتفيا بالتعادل في الجولة الأولى ’ المنتخب السنغالي أمام أفريقيا الوسطى (1 – 1) والمنتخب الغاني أمام الكونغو الديمقراطية بالنتيجة ذاتها.

وكان المنتخب السنغالي مرشحًا فوق العادة لتحقيق فوز مريح في الجولة الأولى على حساب أفريقيا الوسطى كونه بطل النسخة السابقة ويضم عددا غير قليل من المحترفين، لكنه سقط في فخ التعادل، وباتت "أشبال التيرانجا" بقيادة المدرب الطموح سيرين ساليو ضياء وموهوب الوسط شيخ تيام صاحب الهدف الوحيد في اللقاء الأول، باتا أمام خيار وحيد هو الفوز حتى لا يدخلوا في حسابات معقدة من أجل التأهل لربع النهائي في المواجهة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية مساء الخميس المقبل على ملعب السويس الجديد.

أما المنتخب الغاني الذي توج باللقب في 4 مناسبات فقد اكتفى هو الآخر بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بفضل الهدف الذي أحرزه مهاجمه الواعد ميسباو عزيز، ويأمل اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية تضاعف من حظوظه في بلوغ ربع النهائي قبل المواجهة الأخيرة الخميس القادم أيضًا أمام منتخب أفريقيا الوسطى على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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