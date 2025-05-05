بالخطوات، إزاي تعرف البنزين المغشوش

البنزين المغشوش، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا منشورات تشير إلى وجود بنزين مغشوش أو مخلوط داخل بعض محطات الوقود.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا نفت فيه هذه المعلومات، وشددت على أن البنزين المطروح في الأسواق المحلية يخضع لرقابة مشددة وفحوصات دورية لضمان مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لها، بالإضافة إلى جهات معتمدة دوليًا، تقوم بشكل منتظم بسحب عينات من البنزين وتحليلها للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدة استمرار مطابقة المنتج للمواصفات منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن.

علامات تدل على وجود بنزين مغشوش

وفي هذا السياق، تقدم "فيتو" لقرائها روشتة مبسطة تساعدهم في التعرف على علامات قد تشير إلى وجود بنزين غير مطابق داخل تنك السيارة.

زيادة في استهلاك الوقود

إذا لاحظ قائد السيارة أن معدل استهلاك البنزين ارتفع بشكل غير معتاد، فقد يكون السبب وجود مواد مضافة إلى الوقود تقلل من كفاءته.

تذبذب في أداء المحرك

يُعد تذبذب الموتور وزيادة انبعاثات العادم أحد أبرز المؤشرات التي قد تدل على وجود خلل في جودة الوقود المستخدم.

توقف مفاجئ للمحرك أثناء القيادة

يعد توقف المحرك بشكل مفاجئ، خاصة أثناء السير، من العلامات التي قد تشير إلى خلط البنزين بالماء أو بمواد أخرى غير مخصصة للاستخدام في السيارات.

صدور أصوات غير معتادة من المحرك

عند سماع صوت غريب من المحرك بعد تزويد السيارة بالوقود، قد يكون ذلك نتيجة وجود شوائب أو مواد كيميائية داخل البنزين.

ظهور أدخنة داكنة من العادم

وأوضح مصدر بشركة مصر للبترول لـ"فيتو" أن بعض حالات الغش تتضمن خلط بنزين 95 ببنزين 80، وهو ما قد يظهر من خلال تصاعد أدخنة سوداء أو داكنة بكثافة بسبب ضعف الاحتراق داخل المحرك.

وأشار المصدر إلى أن البنزين عالي الجودة (مثل 95) لا يصدر عنه أدخنة كثيفة نتيجة الاحتراق الكامل.

إيقاف السيارة فورًا عند ملاحظة أي من هذه العلامات

في حالة ملاحظة أي من هذه العلامات، يُنصح بإيقاف السيارة فورًا، والامتناع عن قيادتها حتى يتم الكشف عليها من قِبل فني متخصص، حرصًا على سلامة السيارة والركاب، إذ يمكن أن يؤدي استخدام وقود غير مطابق للمواصفات إلى أضرار كبيرة في المحرك ومكونات السيارة.

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