الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن الفروسية وجهود تطوير البنية الرياضية المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن رياضة الفروسية المصرية والخيول العربية الأصيلة وجهود مصر في إنشاء البنية التحتية الرياضية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إفتتاح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز.

وانطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 مايو وسط توقعات بأن تشهد البطولة مستوى عالميا يليق بتاريخ مصر العريق برياضة الفروسية.

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.

 

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