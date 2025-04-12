ارتفاع تكلفة البنزين يجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

تسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية في حالة من القلق لدى مالكي السيارات، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي أقرت زيادة غير مسبوقة في أسعار البنزين بكافة مشتقاته والذي أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة تفويل السيارات.

واتجه أغلبية أصحاب السيارات للبحث عن بدائل للهروب من التكلفة الكبيرة الذي يتحملها مالكو السيارات عند استخدامه البنزين.

ويعد تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي من أهم البدائل التي تساهم في تقليل النفقات ويمثل الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

ووفقا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع أصحاب السيارات للتحويل للعمل بالغاز الطبيعي.

قامت شركة "غازتك" وهي من أبرز الشركات التي تقدم هذه خدمة التحويل، وتقدم مجموعة من الشرائح لأسعار تحويل السيارات، تختلف بحسب نوع المحرك ونظام الحقن.

تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وصرح مصدر بغاز تك لـ"فيتو" بأن السيارات التي تعمل بالكربراتير: تبلغ تكلفة التحويل 11,540 جنيهًا.

أما بالنسبة للسيارات التي تعمل بنظام الحقن الإلكتروني: 12,850 جنيهًا.

بالإضافة إلى السيارات بنظام الحقن المتزامن تكون تكلفتها 15,290 جنيهًا.

وأشار المصدر إلى أن التكلفة الحقيقية أعلى من ذلك، إلا أن وزارة البترول تتحمل الفارق في إطار تشجيع المواطنين على التحول للغاز الطبيعي.

أنظمة تقسيط ميسرة ومزايا إضافية

وأضاف المصدر أن الشركة تقدم عدة أنظمة لتقسيط قيمة التحويل، تشمل:

تقسيط لمدة 12 شهرًا بدون فوائد، مع إعفاء من المصاريف الإدارية، ومنح بونات غاز مجانية بقيمة 2025 جنيهًا.

أو تقسيط على 18 شهرًا أو سنتين بدون فوائد أيضًا.

بالإضافة إلى نظام تقسيط آخر ممتد من 3 إلى 5 سنوات بفائدة ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وتتضمن إجراءات التعاقد المطلوب من العميل تقديم صورة البطاقة الشخصية، ورخصة السيارة، وإيصال حديث (كهرباء – غاز – مياه)، مع إمكانية التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة، وتحديد موعد ومكان التحويل حسب المحافظة التي يتواجد بها العميل.

وأضاف المصدر أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي ليس فقط خيارًا اقتصاديًا، بل جزءًا من استراتيجية الدولة نحو خفض الانبعاثات الضارة، وتقليل فاتورة استيراد الوقود، وتحقيق أقصى استفادة من الاحتياطات المحلية من الغاز الطبيعي.

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