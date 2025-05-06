أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بدء حملة شاملة لتسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في مختلف أنحاء المحافظة، وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المديرية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة الحيوانات الأليفة.



ودعت المديرية جميع المواطنين من مُلاك الكلاب الأليفة إلى التوجه لأقرب وحدة بيطرية أو مركز تسجيل مُعلن عنه لتسجيل وترخيص وتحصين كلابهم ضد الأمراض المختلفة، وخاصة مرض السعار الذي يُعد من الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.



وأوضحت المديرية أن عملية التسجيل والترخيص والتحصين ستتم بأسعار رمزية، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للكلاب الأليفة في المحافظة، مما يساهم في تتبعها والسيطرة على أي أمراض قد تظهر، كما أكدت أهمية التحصين الدوري للكلاب للحفاظ على صحتها وصحة المجتمع.



وقد خصصت مديرية الطب البيطري بالجيزة العديد من الأماكن لتسهيل عملية التسجيل والترخيص والتحصين على المواطنين، وتتوزع هذه الأماكن في مختلف أنحاء المحافظة لتغطية كافة المناطق، وتشمل هذه الأماكن الوحدات البيطرية والإدارات التابعة للمديرية، بالإضافة إلى بعض المراكز المتخصصة.



وفيما يلي قائمة بأماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة المعلن عنها:





* عيادة الحيوانات الأليفة بالمديرية

* إدارة ٦ أكتوبر البيطرية

* وحدة أكتوبر الجديدة

* وحدة حدائق أكتوبر

* وحدة الشيخ زايد

* إدارة أوسيم

* وحدة برطس

* وحدة بشتيل

* حي وسط

* إدارة العمرانية البيطرية

* وحدة رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بالمنيب - العمرانية

* الوراق

* مركز رعاية وعلاج الحيوانات بحدائق الأهرام - الدقي والعجوزة

* وردان

* أبو النمرس

* الوحدة البيطرية بالحوامدية

* وحدة شبرا منت البيطرية

* البدرشين

* الديرشين

* العياط

* الصف

* وحدة كرداسة

* وحدة ناهيا - كرداسة



ودعت مديرية الطب البيطري بالجيزة المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة والمبادرة بتسجيل وترخيص وتحصين كلابهم الأليفة في أقرب مكان مُعلن عنه، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة حيواناتهم والمجتمع ككل.

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