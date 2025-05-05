محافظ الجيزة يتفقد التأمين الصحي بأكتوبر، ويُوجه بصيانة عاجلة للمصعد ودورات المياه (صور)

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية موسعة لفرع التأمين الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.



استهل المحافظ ومساعد الوزير الجولة بالاطلاع على إجراءات استقبال المترددين على الفرع، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي حول الأقسام المختلفة والخدمات العلاجية والتشخيصية التي يقدمها الفرع للمرضى.

كما تفقدا أقسام العيادات الخارجية والمعامل والأشعة، وحضرا جانبًا من محاضرة تثقيفية بمدرسة التمريض التابعة للفرع، بالإضافة إلى فعاليات عملية تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب.

التفاعل المباشر مع المواطنين

وخلال تفقده للأقسام، حرص محافظ الجيزة على التفاعل المباشر مع المواطنين المتواجدين، والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمة.

وفي استجابة فورية لمطلب عدد من المترددين بشأن تعطل المصعد الكهربائي للمبنى وسوء حالة دورات المياه، وجه المحافظ الدكتور محمد منصور مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة، بالتنسيق الفوري مع مديرية الشؤون الصحية وجهاز مدينة ٦ أكتوبر للبدء في أعمال الصيانة الشاملة للمصعد ودورات المياه، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن مراعاة لكبار السن والمرضى ومرافقيهم.



كما عقد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الفرع، استعرض خلاله عددًا من الشكاوى الواردة من المواطنين، ووجه بسرعة دراستها وإيجاد حلول جذرية لها.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الخدمات المقدمة بالفرع، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الأقسام والتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي تعترض استكمال بعض المنشآت الصحية التابعة للمديرية والتأمين الصحي بالمحافظة.



وفي هذا السياق، وجه المحافظ مسؤولي شركات المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة وفرع التأمين الصحي بالجيزة لإنهاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأعمال المتبقية في المشروعات الصحية المتأخرة، تمهيدًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

إنشاء وحدة صحية جديدة تخدم أهالي الحي السابع والثامن

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ ومساعد وزير الصحة الموقع المقترح لإنشاء وحدة صحية جديدة تخدم أهالي الحي السابع والثامن والمناطق المحيطة بهما، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوسيع نطاق التغطية الصحية وتوفير الخدمات العلاجية الأساسية للمواطنين في أماكن تواجدهم.

رافق المحافظ ومساعد الوزير خلال الجولة، الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور محمود المعداوي مدير فرع الجيزة وشمال الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، ومسؤولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء وفرع التأمين الصحي بـ٦ أكتوبر.

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