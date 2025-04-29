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خارج الحدود

إعلام حوثي: 4 غارات أمريكية تستهدف مديرية سحار في ‎صعدة

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، بشن الولايات المتحدة 4 غارات جوية تستهدف مديرية سحار في ‎صعدة باليمن.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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الحوثيين الولايات المتحدة مديرية سحار صعدة اليمن أمريكا الغارات على اليمن

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