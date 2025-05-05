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أخبار مصر

2000 دولار بدلا من 4 آلاف، الأعلى للجامعات يخفض رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
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ناقش المجلس الأعلى للجامعات  بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ متابعة ما تم بشأن الإعارة الخارجية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وقرر المجلس ما يلي: قصر تطبيق مقابل الخدمة المميزة من خلال المنصة الالكترونية على طلبات من إعارة أعضاء هيئة التدريس بالخارج لمن تجاوز مدة عشر سنوات نظير مقابل مادي 2000 دولار أمريكي - وذلك في المرحلة الحالية، على أن يكون مد مدة الإمارات بعد استيفاء الموافقات اللازمة بالجامعة وذلك كله بما يضمن حسن سير وجودة العملية التعليمية بالجامعة.

قيام كل جامعة بارسال كشوف أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية الراغبين في الإعارة بعد العام العاشر لتجمعها وارسالها لمجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بشأنهم.

 

جدير بالذكر أثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المرافقين، والذي يقضي الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج،  غضب المعارين للخارج.

تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين

قال أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية،  تعليقا على قرار تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج لـ4 آلاف دولار: إن الرسوم المقررة  مبالغ فيها، مع اعتبار أيضا أن المرافق في أغلب الأحيان غير متعاقد مع جهة عمل معينة.


وتابع عضو هيئة التدريس، أن المبلغ سوف يتكبده المعار نفسه غير المعلوم قيمة تعاقده بالخارج والذي قد تكون القيمة المتعاقد عليها هي نفسها الرسوم المطلوبة ففي كل الأحوال الرسوم ترهق كاهل الأسرة المعارة للخارج.

 

واعترض عدد من  أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج المرافقين للزوجة/للزوج،  على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن  تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج لـ4 آلاف دولار، مؤكدين أن القرار غير قانوني. 

 

وأوضحوا أن القرار لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، الأمر الذي سيدفعهم في نهاية المطاف إلى قطع الإعارة والعودة. 

وأثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المرافقين، والذي يقضي الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج،  غضب المعارين للخارج،  ووصفوه بأنه غير قانوني. 

 

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