الأعلى للجامعات يوقع عقد مدققي الطاقة في الجامعات المصرية

قام الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات بتوقيع عقد مدققي الطاقة في الجامعات المصرية مع شركة إنتجرال رايز الإستشارية برئاسة الدكتور عمرو عبد العزيز والمنوط بها إعداد دراسة لمكونات ترشيد الطاقة بالجامعات.

ويأتي ذلك في إطار مشروع "كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" الممول من بنك التنمية وإعادة الإعمار الألماني KFW بقرض قيمته 21 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو، في إطارإتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية والذي يهدف إلي رفع كفاءة الطاقة في المباني الجامعية المصرية وتفعيلا لأنشطة مشروع ترشيد الطاقة.



حضر اللقاء الدكتور طارق سعد عبد السلام مدير وحدة كفاءة الطاقة الذي رحب بالحضور كما ألقي الضوء علي أبعاد المشروع وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية منه. حضر اللقاء مهريفان مروان منسقة المشروع والسادة ممثلى الجامعات المصرية. وشركة جوبا إنفرا الإستشارية وبنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KFW وشركة إنتجرال رايس ومديرى الحسابات والتعاقدات بأمانة الأعلي للجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.