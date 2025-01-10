الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات يوقع عقد مدققي الطاقة في الجامعات المصرية

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات يوقع عقد مدققي الطاقة في الجامعات المصرية
ads

قام   الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات بتوقيع عقد مدققي الطاقة في الجامعات المصرية مع شركة إنتجرال رايز الإستشارية برئاسة الدكتور عمرو عبد العزيز والمنوط بها إعداد دراسة لمكونات ترشيد الطاقة بالجامعات. 

ويأتي ذلك في إطار مشروع "كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" الممول من بنك التنمية وإعادة الإعمار الألماني KFW بقرض قيمته 21 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو، في إطارإتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية والذي يهدف إلي رفع كفاءة الطاقة في المباني الجامعية المصرية وتفعيلا لأنشطة مشروع ترشيد الطاقة.


حضر اللقاء  الدكتور طارق سعد عبد السلام مدير وحدة كفاءة الطاقة الذي رحب بالحضور كما ألقي الضوء علي أبعاد المشروع وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية منه. حضر اللقاء مهريفان مروان منسقة المشروع والسادة ممثلى الجامعات المصرية. وشركة جوبا إنفرا الإستشارية وبنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KFW وشركة إنتجرال رايس ومديرى الحسابات والتعاقدات بأمانة الأعلي للجامعات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات الجامعات المصرية المجلس الأعلى للجامعات مصطفي رفعت ترشيد الطاقة

مواد متعلقة

معهد تيودور بلهارس يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

5 محاور رئيسية للنهوض بقطاع الطيران المدني منها المشاركة مع القطاع الخاص

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالإسكندرية

شروط التقدم بمشاريع بحثية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأعوام 2025 /2026

استمرار أعمال تطوير المطارات.. افتتاح تجريبي لأول ميناء جوي صديق للبيئة.. ورفع كفاءة مطار العلمين البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية

انطلاق المؤتمر الدولي التاسع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

بعد تجاهل الزمالك إنذاره، الجزيري يستعد لمغادرة القاهرة وشرط وحيد لعدم السفر

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

متوسطة على الوجه البحرى، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

منوعات

المزيد

قطار نار، ظاهرة غريبة تظهر في سماء إثيوبيا

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حركة الظل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 46 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية