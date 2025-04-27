الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

كشف بلاغ لغز مقتل سائق سيارة بطريقة بشعة على يد صديقه وآخر، حيث بدأت الحكاية ببلاغ تغيب إلى قسم شرطة المطرية من زوجة السائق يفيد بتغيب زوجها منذ يومين عقب خروجه مع صديقه لتوصيله إلى أحد الأماكن ولم يعد من وقتها إلى المنزل.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية وتم عمل فريق بحث وتحرٍّ ونجحت في كشف اللغز، حيث وقع السائق ضحية لصديقه وآخر اللذين خططا لسرقة سيارته وقتله.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهمين وإحالتهم مباحث أمن القاهرة إلى نيابة شرق القاهرة الكلية التي أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من إحدى السيدات تفيد بتغيب زوجها عقب خروجه من مسكنهما.

وبالفحص والتحري تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلان، مقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما باستدراج المتغيب نظرًا لصداقته بأحدهما بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بالسيارة مستأجرة يعمل عليها كسائق.

وأضافا أنهما عقب وصولهما قاما أحدهما بتخدير المجنى عليه بواسطة "عبوة مشروب بها أقراص منومة"، ولدى فقدانه الوعى، قاما بدفعه من أعلى إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه وضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، والهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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