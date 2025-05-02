ضبط شخص تعدى بالضرب على نجلتيه بالوادي الجديد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم التفاعل مع منشور يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على نجلتيه بمحافظة الوادي الجديد.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه له معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بما نُسب إليه، موضحًا أن اعتداءه جاء نتيجة رفضه إقامة نجلتيه مع والدتيهما بعد الانفصال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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