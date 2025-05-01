مصرع طفلين وإصابة 3 آخرين دهسهم جرار زراعي بالوادي الجديد

لقى طفلان مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون في حادث دهس مروع أسفل عجلات جرار زراعي في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمستشفى الفرافرة المركزي، إلى جانب ثلاثة مصابين إثر حادث دهس من جرار زراعي.

انتقلت القوات الأمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة الطفلين محمد عادل محمد خليفة، 13 عامًا، وعادل على الشريعي، 13 عامًا، وكلاهما مقيم في محافظة أسيوط.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من؛ علي أيمن علي مصطفى، 11 عامًا، ومحمد أدهم شاهين، 9 أعوام، وأحمد علي مصطفى، 30 عامًا، جميعهم من سكان محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث تم تشخيص إصابتهم بجروح متفاوتة في مختلف أنحاء أجسادهم.

تم نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

في الوقت نفسه، جرى تحرير محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث لمعرفة كافة تفاصيله وتحديد المسؤولية.

يُعد الحادث من الحوادث المأساوية التي تعكس المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون في المناطق الزراعية، حيث تعتبر الحوادث المرتبطة بالجرارات الزراعية من الحوادث الشائعة في بعض المناطق الريفية، على الرغم من أهمية الجرارات في العمل الزراعي، إلا أن سوء الاستخدام أو نقص الانتباه من جانب بعض السائقين قد يؤدي إلى مثل هذه الحوادث المؤسفة.

تستمر الأجهزة الأمنية في التحقيقات، وسط مطالبات بزيادة الوعي حول مخاطر العمل الزراعي والحاجة إلى تطبيق إجراءات صارمة للسلامة أثناء تشغيل الجرارات الزراعية في المزارع.

كما يُتوقع أن يتم وضع استراتيجيات جديدة للحد من مثل هذه الحوادث وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والعاملين في القطاع الزراعي.

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