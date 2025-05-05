السجن 10 سنوات لمتهمين تعديا على شاب في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهم بالتعدي على شاب بالضرب المبرح باستخدام الشوم والعصي، مما تسبب له في عاهة مستديمة.

السجن 10 سنوات لمتهمين تعديا على شاب في نجع حمادي

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 مايو 2021، عندما تلقت جهات التحقيق بلاغًا يفيد بقيام المتهمين ح.ع.د ونجله حسام، بالتعدي على المجني عليه محمد.ع.ن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية خلافات سابقة، مستخدمين شومة وعصا، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 13113 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهمين.

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