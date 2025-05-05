محافظ قنا ورئيس جهاز التعمير يتفقدان أعمال رصف وازدواج طريق الأقصر – قنا

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، أعمال رصف وازدواج طريق الأقصر – قنا، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات وتعزيز مقومات التنمية.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس حسن فرج الله المدير العام التنفيذى لجهاز التعمير، والمهندس هاشم احمد خلف رئيس منطقة تعمير قنا، والمهندس محمد عبد الرحمن مدير عام المشروعات بالجهاز، وعدد من قيادات المحافظة، حيث تابع المحافظ نسب التنفيذ على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع في الموعد المقرر.

اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم، أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم جهود التنمية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة الريفية، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن أعمال الرصف تُنفذ وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مباشر من فرق متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر، لتقليل التأثير على الحركة المرورية، وخدمة أهالي محافظتي قنا والأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ازدواج طريق الأقصر – قنا يُعد من المشروعات الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، وتعزز الربط بين محافظات جنوب الصعيد، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية المتكاملة ويعكس جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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