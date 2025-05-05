جامعة جنوب الوادي: تنفيذ التحول الرقمي والتخزين الإلكتروني لجميع الملفات الوظيفية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على عقد المؤتمر العلمى السنوى ( الثاني ) لقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية خلال شهر يوليو 2025.

تنفيذ التحول الرقمي والتخزين الإلكتروني لجميع الملفات الوظيفية

كما وافق المجلس على قيام كلية الحاسبات والمعلومات لبدء تنفيذ التحول الرقمي والتخزين الإلكتروني لجميع الملفات الوظيفية لجميع منسوبي الجامعة بما يحقق الأهداف المطلوبة.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الموضة وتصميم الأزياء - برنامج مميز بمصروفات - لمرحلة البكالوريوس - بكلية التربية النوعية.

ووافق المجلس على مشروع " نادي المرأة " بجامعة جنوب الوادى.

كما وافق المجلس على مقترح كلية التربية بإنشاء منحة - مكافأة تميز دراسية للقيد لدرجتي الماجستير والدكتوراه - للطلاب المتفوقين

كما وافق المجلس على تعديل لائحة القواعد المنظمة للسنة التدريبية لطلاب الامتياز بكلية العلاج الطبيعي والخاص بإصدار اللائحة الموحدة المعدلة لطلاب الامتياز بكليات العلاج الطبيعى بالجامعات المصرية.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكلا من الدكتور محمد عبدالباقي أحمد عبد السيد والدكتور حمد الله عبد الحكيم محمد بكلية الآداب.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتورة مروة السيد حسن أحمد بكلية الطب والدكتورة رجاء ضاحي محمد والدكتورة شيماء حلمي أحمد عبد العليم بكلية التمريض وتعيين الدكتورة الزهراء عبدالمالك أحمد إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية التربية، والدكتورة أمال عثمان أحمد إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية العلوم، والدكتور عمرو عبد المعز محمد محمود في وظيفة مدرس بكلية طب الفم والأسنان والدكتورة آيات السمان شيت سيد في وظيفة مدرس بكلية الطب، والدكتور حمدى حامد موسى عبدالله والدكتور محمود إبراهيم الدسوقي محمد المهدى في وظيفة مدرس بكلية الطب والدكتورة مها ربيع إبراهيم محمود فى وظيفة مدرس بكلية الهندسة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 12 باحثا ومنح درجة الماجستير لعدد 10 باحثين من مختلف كليات الجامعة.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين من المعهد الفنى الصحى التابع لكلية الطب دور مايو 2023 /2024 ( دبلوم المعاهد الفنية الصحية - لائحة جديدة ) وعددهم (154) طالبا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.