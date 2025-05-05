إنجاز غير مسبوق ينتظر الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا

اقتربت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من تحقيق إنجاز غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا عبر المشاركة بـ 6 فرق خلال نسخة واحدة.

دوري أبطال أوروبا



يذكر أن الفرق الـ4 الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز تتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا (الكأس ذات الأذنين) كما هو الحال في بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

الدوري الإنجليزي

ويحتل حاليًا المراكز من الأول للرابع في الدوري الإنجليزي فرق ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

المقعد الإنجليزي الخامس يتمثل في قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمنح مقعد إضافي لأفضل دولة تقدم أنديتها أداءات في الدوريات الـ5 الكبرى وذلك بعد زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 بداية من الموسم الماضي.

وجاء منح المقعد الخامس للإنجليز بعد الأداء القوي للفرق الإنجليزية في الموسم الحالي 2024-2025.

وسيكون الفريق الانجليزي الخامس الذي سيشارك في دوري الأبطال هو خامس فرق البريميرليج

اما المقعد السادس فيتمثل في بطل الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" الذي ينضم بدوره الي دوري ابطال اوروبا واصبح من المرجح أن يكون فريقا إنجليزيا.

وفاز مانشستر يونايتد 3-0 خارج الديار الخميس الماضي على أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما تفوق توتنهام هوتسبير 3-1 على بودو جيليت النرويجي.

وبناء على تلك النتائج فإن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير سينجحان على الأغلب في التأهل للنهائي القاري ومن ثم سيكون أمام أحد الفريقين فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي في ملعب "سان ماميز" معقل بلباو خصم مانشستر يونايتد في 21 مايو الجاري.

ومنحت تقييمات موقع "أوبتا" للإحصائيات لمان يونايتد نسبة 97% للتأهل للنهائي بعد الفوز خارج الديار و91 للسبيرز بعد الفوز في لندن.

يذكر أن يونايتد وتوتنهام يحتلان المركزين الرابع عشر والسادس عشر على الترتيب ومن ثم ليس لديهما أمل في التأهل لأي بطولة أوروبية إلا عن طريق الدوري الأوروبي.

يذكر أن نسخة 2005-2006 شهدت بشكل استثنائي وقتها مشاركة 5 فرق إنجليزية وهي تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون الأربعة الأوائل في الدوري آنذاك وليفربول كحامل للقب.

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