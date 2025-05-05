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حوادث

النيابة تأمر بضبط سائق لودر متهم بدهس عامل على الطريق الدائري الأوسطي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة بدر بدفن جثة عامل لقي مصرعه تحت عجلات لودر على الطريق الدائري الأوسطي بعد كارتة السويس اتجاه بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بضبط سائق اللودر.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل المتوفى لأقرب مستشفى.

مصرع عامل تحت عجلات لودر على الطريق الدائري الأوسطي

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه كان داخل محطة الخرسانة وهو محل عمله لموقع تحت الإنشاء ولم يكن على الطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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