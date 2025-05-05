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خارج الحدود

متهم في قضايا فساد، اعتقال النائب السابق لرئيس مكتب الرئيس الأوكراني

نائب رئيس مكتب زيلينسكي
نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قررت اليوم الإثنين، احتجاز نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق أندريه سميرنوف المشتبه به في قضايا فساد.

وكالة أنباء أوكرانية: اعتقال النائب السابق لرئيس مكتب زيلينسكي  

وجاء في تقرير وكالة  أنباء "آر بي كا أوكرانيا"، أن سميرنوف متهم بجرائم جديدة، بما في ذلك غسل الأموال والرشوة. 

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وقد أصدرت المحكمة أمرا باحتجاز نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني السابق ووافق قاضي التحقيق في المحكمة العليا لمكافحة الفساد جزئيا على طلب المحقق تغيير إجراء التحفظ على أندريه سميرنوف من الكفالة إلى الاحتجاز مع خيار الكفالة بقيمة 18 مليون غريفنا (434 ألف دولار) وقد ألقي القبض على المسؤول السابق في قاعة المحكمة.

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أوكرانيا زيلينسكي قضايا فساد أندريه سميرنوف

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