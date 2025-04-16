تعرف على شخصية تارا عماد في فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي

تشارك الفنانة تارا عماد في بطولة فيلم الجواهرجي، مع الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، ومن المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة.

تارا عماد

وتجسد تارا عماد خلال أحداث العمل، شخصية فتاة تسمى “سلمي” وتريد أن تضع رأيها في كل شيء حولها، ودائما صوتها عالي بسبب تجاهل رأيها، مما يجعلها تلجأ لتكون مرحة بشكل كبير خلال احداث العمل.

شخصية محمد هنيدي في الجواهرجي

ويلعب محمد هنيدي خلال أحداث العمل شخصية "جواهرجي"، ويتعامل مع رجال أعمال، وسيدات المجتمع مما يسبب له خلافات مع زوجته التي تلعب دورها الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطوته تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، واستغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين، نظرًا لانشغال الفنان محمد هنيدي ببعض الأعمال الأخرى وكذلك الفنانة منى زكي.

فيلم الجواهرجي

يجمع فيلم “الجواهرجي” محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا معًا في بطولة فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثانٍ منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.