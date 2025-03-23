الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بعد تصريحاتها عن والدها.. تارا عماد تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تارا عماد خلال لقائها
تارا عماد خلال لقائها ببرنامج After ABtalksK tdj,

تصدرت الفنانة الفنانة تارا عماد، مؤشر جوجل في الساعات الماضية، بعد العديد من التصريحات التي أدلت بها في برنامج After ABtalks

في هذا السياق كانت أبرز تصريحات تارا عماد، عن والدها موضحة أنه ليس له دور في حياتها وأنها ليست على تواصل معه.

وقالت تارا عماد خلال لقائها ببرنامج After ABtalks: "والدي ملوش دور في حياتي ودا بطلب مني، ممكن نقول إنه طلب يرجع ويتواصل لكن أنا أفضل أنه لأ".

وتابعت: "أصحابي شافوه في عزاء والدتي لكن أنا مش فاكرة حاجة، في ناس كتير سلمت عليهم".


وعن مسامحتها لوالدها قالت تارا عماد "سامحت والدي عشان نفسي ومن مسامحتي ليه قررت إني عايزة أخد بالي من نفسي ومش عايزة علاقة معاه السماح أنا مش غضبانة ولا حزينة ولا بعاتبه ومش شايلة جوايا أي حاجة غير إني عايزة ابقى مستريحة مش عايزة أشيل هم حد أشيل هم نفسي وبس".

وأكملت تارا عماد: "ممكن تكون ناس شايفة إني شريرة إني مش عايزة يبقى عندي أي نوع صلة مع والدي بس أنا دا اللي مريحني".

وعن آخر تواصل بينهما قالتك "آخر مرة والدي كان في حياتي وأنا عندي تقريبا 23 سنة، هما اتطلقوا بدري أوي، ومكنش موجود كتير في حياتي، مامتي كانت بتنصحني أعملي اللي يريحيك بس أنتي هتضايقي لو حاجة حصلت له".

واختتمت تارا عماد حديثها عن والدها: "لو توفى ممكن أروح الدفن والعزاء معرفش وقتها هحس بإيه، علاقتي معاه ضئيلة أوي على مدار السنين اللي كنت عارفاه فيها ومش حاجة حاسه إني ممكن ابني عيلها أحاسيس بالوجع والقهرة والانهيار".

تارا عماد شاركت في رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "جودر".

مسلسل "جودر" من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.
 

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تارا عماد الفنانة تارا عماد والد تارا عماد برنامج ABtalks الإعلامي أنس بوخش الفن

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