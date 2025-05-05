تعرف على موقف ناصر منسي من لقاء الزمالك والبنك الأهلي

قرر البرتغالي بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضم ناصر منسي مهاجم الفريق، وسيرتدي اللاعب قناعا بعد تعرضه لكدمة في الأنف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

فيتو تستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات المدربين:

- جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك يقود الفريق ضد البنك الأهلي لأول مرة.

- طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي قاد الفريق ضد الزمالك مرتين هزم فيهما 0-1 و2-3.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا و6 تعادلات، فيما نال 3 هزائم، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

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