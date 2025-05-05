مصطفى غريب يساعد عمرو يوسف في عمليات السرقة والنصب ضمن أحداث فيلم درويش

شارك الفنان مصطفى غريب ضمن أحداث فيلم درويش، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وخلال أحداث العمل يظهر مصطفى غريب وهو يساعد "درويش" عمرو يوسف في عمليات السرقة والنصب التي يقوم بها.

وخلال الأحداث يتعرض الثنائي للضرب من بودي جارد أحد رجال الأعمال الذي يقومون بسرقة خزنته.

وكانت الشركة المنتجة أعلنت عن انتهاء مشاهد تصوير فيلم درويش، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائى.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني ومن المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو 2025.

وكان الفنان عمرو يوسف كشف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم فيلم “درويش” الذي استأنف يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

قصة وأبطال فيلم درويش

والفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

ويقول المنتج محمد حفظي: فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما.

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