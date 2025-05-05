أزمة بين ليفربول وريال مدريد في إتمام صفقة ارنولد

أعلن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ليفربول الإنجليزي يرفض إنهاء عقد أرنولد مبكرًا للسماح له بالمشاركة مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لدفع أكثر من 500,000 جنيه إسترليني لضم اللاعب

وأتمت الصحيفة أن ليفربول يطالب بمبلغ أكبر لإتمام الصفقة.

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

وكتب أرنولد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “بعد 20 عامًا في نادي ليفربول لكرة القدم حان الوقت لأؤكد أنني سأرحل في نهاية هذا الموسم”.

وتابع: “هذا بلا شك أصعب قرار اتخذته في حياتي.. أعلم أن الكثير منكم كان يتساءل عن السبب أو يشعر بالإحباط لأنني لم أتحدث عن ذلك من قبل، لكن كانت نيّتي دائمًا أن أظل مركزًا بالكامل على مصلحة الفريق، وهي تحقيق اللقب رقم 20”.



رحيل أرنولد عن ليفربول

وأضاف: “هذا النادي كان كل حياتي – وكل عالمي – طوال 20 عامًا.من الأكاديمية وحتى الآن، فإن الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل وخارج النادي سيبقى في قلبي إلى الأبد. وسأبقى مدينًا لكم جميعًا إلى الأبد”.

وأكمل: “لكنني لم أعرف أي شيء آخر غير هذا، وهذا القرار يتعلق بخوض تحدٍ جديد، والخروج من منطقة الراحة، ودفع نفسي مهنيًا وشخصيًا”.

وواصل: “لقد أعطيت كل ما لدي في كل يوم قضيته داخل هذا النادي، وآمل أن تكونوا قد شعرتم بأنني قدمت لكم شيئًا في المقابل خلال تلك الفترة”.

وتابع: “من أعماق قلبي، أشكر الجميع – مدربيّ، مديريّ، زملائي، الطاقم، وجماهيرنا الرائعة – على السنوات العشرين الماضية”.

واختتم: “لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لتحقيق أحلامي هنا، ولن أعتبر يومًا تلك اللحظات الخاصة التي عشتها معكم أمرًا عاديًا. حبي لهذا النادي لن يموت أبدًا”.

ولم يعلن أرنولد وجهته القادمة لكن بات في حكم المؤكد انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة مجانية.

ويحلم ريال مدريد بالاستعانة بأرنولد في كأس العالم للأندية الشهر المقبل، لكن حتى يحدث ذلك يجب على ليفربول الموافقة على رحيل اللاعب قبل نهاية عقده في 30 يونيو.

ليفربول يعلن رحيل ارنولد

كما أعلن ليفربول في بيان: "ترينت ألكسندر أرنولد أبلغ نادي ليفربول بنيته الرحيل هذا الصيف بعد انتهاء عقده لقد وضع اللاعب البالغ عمره 26 عامًا حدًا لعلاقة على مدار عقدين من الزمان مع الريدز بعدما قرر الرحيل عن أنفيلد بعد نهاية عقده يوم 30 يونيو 2025".

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