ليفربول يفتح الباب لرحيل مهاجمه نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول يعتزم السماح لداروين نونيز بالرحيل هذا الصيف، حيث فقد مكانه في تشكيلة الفريق الأول تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

رحيل نونيز عن ليفربول

وفقًا لبعض التقارير، من المتوقع أن يغادر نونيز النادي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، مع اهتمام من أتلتيكو مدريد.

نادي ليفربول يبحث عن مهاجم جديد لتعزيز صفوفه، حيث تم ربط أسماء مثل ألكسندر إيساك وبنجامين سيكو بالانتقال إلى النادي.

يُذكر أن نونيز لم يُظهر المستوى المتوقع منه منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم.

بينما أتلتيكو مدريد يظهر اهتمامًا بضم نونيز، خاصة بعد رحيل أنخيل كوريا المحتمل فيما قد يبيع ليفربول نونيز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أقل بكثير من قيمة شرائه الأصلية.



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